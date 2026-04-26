Durante il Gran Premio di Spagna 2026, le prime fasi della Moto2 hanno visto i piloti Veijer, Gonzalez e Agius sfidarsi per la testa della corsa, mentre Vietti ha puntato al quarto posto. La gara è iniziata alle 9:40, con aggiornamenti in tempo reale disponibili durante l’intera giornata. La sessione di warm-up si è svolta prima, e successivamente si è disputata la gara alle 14, con i protagonisti pronti a darsi battaglia in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 ULTIMO GIRO – Agius se ne va!!!!!!!!! 7 decimi su Gonzalez! Alonso ce la mette tutta ma Veijer è ancora lontano. ULTIMO GIRO – Agius inizia l’ultimo giro con un bel vantaggio su Gonzalez! 516 millesimi, poi Veijer a un secondo e Alonso a 1.7 dallo spagnolo! -2 giri: davanti intanto Agius spinge a tutta e allunga!! 526 millesimi su Gonzalez! -2 giri: Alonso ci prova! Al T2 si porta a 2.5 da Veijer! Il colombiano sta tentando l’incredibile!!!!!! -2 giri: Agius commette un piccolo errore e si ritrova Gonzalez e Veijer di nuovo negli scarichi! Alonso si avvicina ancora! Vietti non molla.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Veijer, Gonzalez e Agius si giocano la gara, Vietti punta il quarto posto

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