Oggi si corre la quinta gara del campionato mondiale di Moto2 sul circuito francese. La cronaca in diretta inizia con gli aggiornamenti sulla gara e sui piloti in pista. Tra i favoriti figura un pilota italiano che cerca il suo primo acuto stagionale. Gli spettatori possono seguire gli sviluppi della corsa attraverso questa diretta testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Francia, valido come quinta gara del motomondiale di Moto2. La pista di Le Mans ritorna la grande protagonista del calendario del mondiale, con l’italiano Celestino Vietti che cerca punti importanti per avvicinarsi il più possibile al primo posto dello spagnolo Manuel Gonzalez. Vietti è in cerca di un acuto importante anche se, nella giornata di ieri, in qualifica non ha risposto presente piazzando la sua Boscosuro solamente in nona posizione con la pole che se l’è presa Izan Guevara, al momento terzo in classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Francia 2026 in DIRETTA: Vietti insegue un acuto

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