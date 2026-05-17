Durante la gara di Moto2 al GP della Catalogna del 2026, il pilota con il numero 22 si trova in testa, seguito dal concorrente con il numero 17. La corsa è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato. Sono previste anche le sessioni di warm-up e gara di MotoGP alle 9.40 e alle 14, con aggiornamenti live per entrambe le categorie. La gara si svolge su un circuito internazionale con numerosi spettatori presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -15 Ortola si avvicina a Gonzalez. -16 Sei decimi di vantaggio per l’italiano. -17 Vietti inizia sensibilmente a guadagnare. -17 Lunetta è rimasto in decima posizione. -18 Vietti resta in testa, lo segue Gonzalez. -19 Lopez e Guevara si danno battaglia per la quarta piazza. -20 Guevara è quinto, ha già recuperato sei posizioni. -20 Ortola è terzo. -21 Gonzalez ha preso la seconda piazza. -21 Vietti al comando! SEMAFORO VERDE!!!! 12.16 Giro di formazione!!!!! 12.13 Saranno costretti a rimontare Luca Lunetta dalla decima piazza e Tony Arbolino dalla 24esima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti in testa, lo insegue Gonzalez

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