LIVE Italia-Svizzera Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | serve un’impresa per ribaltare il risultato

Benvenuti alla copertura in tempo reale della partita tra Italia e Svizzera, valida per il ritorno dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027. La sfida si svolge oggi e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’Italia che cerca di recuperare lo svantaggio accumulato nella gara di andata. Seguiremo passo dopo passo gli eventi sul campo, con aggiornamenti continui sulle azioni più significative e sul punteggio in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svizzera, gara di ritorno dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027. G li italiani provano la rimonta per strappare il pass per la prossima rassegna iridata. Si riparte dal 32-29 in favore della Svizzera maturato pochi giorni fa a Zurigo. L’Italia di Bob Hanning è partita bene chiudendo avanti il primo tempo, ma poi ha subito il rientro degli elvetici perdendo la seconda frazione con quattro reti di scarto. U n passivo importante ma non impossibile da recuperare per gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per ribaltare il risultato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia in LIVE STREAMING Sullo stesso argomento LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve limitare i danni nella sfida d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e... LIVE Svizzera-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: comincia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comincia la partita, il primo possesso è azzurro! PRIMO TEMPO 19. Altri sport in TV oggi 13 maggio 2026 12:00 Ciclismo, Giro d’Italia Praia a Mare-Potenza Eurosport 13:00 Tennis, WTA 1000 Roma: 3^ Quarto di Finale Sky Sport 19:00 Pallamano maschile, Qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia Sky Sport La lista su stori x.com Italia-Svizzera oggi, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, tv, programma, streamingIl momento della verità sta per arrivare. Dopo la gara d'andata chiusasi sul 32-29, la nazionale italiana di pallamano è pronta a tornare in campo nel ... oasport.it 20 aprile 1994. Europeo Under 21. Finale. Italia-Portogallo (1-0) reddit LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live del match fra Italia e Svizzera termina qui. oasport.it