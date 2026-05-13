LIVE Svizzera-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | comincia il match!
La partita tra Svizzera e Italia nelle qualificazioni mondiali di pallamano è iniziata con il primo possesso azzurro. Al momento, il punteggio è fermo sullo 0-0 e il match si sta svolgendo in diretta. La gara si sta giocando nel primo tempo, che ha raggiunto i 19 minuti. I giocatori sono in campo e l’azione si svolge senza interruzioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comincia la partita, il primo possesso è azzurro! PRIMO TEMPO 19.00 Sono tantissimi i tifosi svizzeri sugli spalti, è praticamente tutto esaurito l’impianto da 10.00 posti di Hallenstadion. 18.58 E’ il momento degli inni nazionali, manca pochissimo all’inizio del match! 18.57 La Svizzera è un squadra molto atletica e che può vantare più esperienza nell’alto livello internazionale rispetto all’Italia. Agli ultimi europei gli svizzeri sono riusciti, a differenza dell’Italia, ad oltrepassare il primo girone. Nikola Portner, Lenny Rubin e Lukas Laube, Samuel Zehnder, Noam Leopold e Manuel Zehnder, sono i giocatori più rappresentativi fra i nostri avversari.🔗 Leggi su Oasport.it
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