LIVE Svizzera-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | comincia il match!

La partita tra Svizzera e Italia nelle qualificazioni mondiali di pallamano è iniziata con il primo possesso azzurro. Al momento, il punteggio è fermo sullo 0-0 e il match si sta svolgendo in diretta. La gara si sta giocando nel primo tempo, che ha raggiunto i 19 minuti. I giocatori sono in campo e l’azione si svolge senza interruzioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comincia la partita, il primo possesso è azzurro! PRIMO TEMPO 19.00 Sono tantissimi i tifosi svizzeri sugli spalti, è praticamente tutto esaurito l’impianto da 10.00 posti di Hallenstadion. 18.58 E’ il momento degli inni nazionali, manca pochissimo all’inizio del match! 18.57 La Svizzera è un squadra molto atletica e che può vantare più esperienza nell’alto livello internazionale rispetto all’Italia. Agli ultimi europei gli svizzeri sono riusciti, a differenza dell’Italia, ad oltrepassare il primo girone. Nikola Portner, Lenny Rubin e Lukas Laube, Samuel Zehnder, Noam Leopold e Manuel Zehnder, sono i giocatori più rappresentativi fra i nostri avversari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: comincia il match! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e... LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve limitare i danni nella sfida d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e... Temi più discussi: LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danni; Giro d’Italia, l’intervista a Paul Magnier (La Domenica Sportiva 10.05.2026); Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Spagna o Germania? Deciso il testa a testa per la quinta squadra in Champions. Oggi, su ???? ??????? ?? ???? ITALIA ? SVIZZERA #Under16 - H 14:30 Scarica l’app ? app.vivoazzurrotv.it #Azzurrini #VivoAzzurro x.com Svizzera-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, programma, streamingIl primo momento della verità è arrivato per l'Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d'andata, in trasferta, ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia ... oasport.it