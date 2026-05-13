Oggi si gioca la partita valida per le qualificazioni mondiali di pallamano maschile tra Svizzera e Italia. La sfida si svolge in Svizzera e rappresenta l’andata del doppio confronto. La partita è stata aperta con aggiornamenti disponibili tramite una diretta live testuale, che permette di seguire l’andamento dell’incontro in tempo reale. La giornata si concentra sulla necessità per entrambe le squadre di limitare i danni in vista del ritorno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia di pallamano maschile. Il match contro gli elvetici è di quelli dall’importanza molto elevata; chi vince la doppia sfida infatti ottiene l’ambito pass per la qualificazione al mondiale del 2027. La vittoria in terra elvetica sarebbe un blitz tanto difficile quanto importante per indirizzare la qualificazione dalla propria parte. Per la Nazionale azzurra sarebbe infatti un risultato piuttosto positivo rimanere incollati alla Svizzera per poi giocarsi il tutto per tutto nel ritorno che si giocherà a Faenza domenica 17 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve limitare i danni nella sfida d’andata

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