LIVE Italia-Svizzera Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si apre la partita tra Italia e Svizzera, valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. L’evento si svolge a Faenza, e le squadre sono pronte a scendere in campo. È possibile seguire l’incontro in diretta, aggiornando la pagina per ricevere tutte le ultime notizie e i dettagli sulla sfida. L’atmosfera si fa tesa, con il pubblico presente che aspetta di vedere come andrà a finire.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 L’Italia prova a sfruttare il pubblico di Faenza per ribaltare l’incontro. Gli azzurri hanno fatto vedere di poter dare molto fastidio agli svizzeri e nel ritorno proveranno a completare l’opera. Per farlo gli italiani dovranno essere più cinici dai 7 metri, oltre a ritrovare la solidità difensiva che li ha contraddistinti nelle ultime stagioni. 17.46 Si riparte dalla vittoria della Svizzera per 32-29, maturata pochi giorni fa a Zurigo. Una sfida combattuta in cui gli azzurri hanno ceduto sulla distanza. Un distacco contenuto e che tiene ancora tutto aperto 17.43 Tra poco meno di 20 minuti al Pala Cattanei di Faenza inizierà Italia-Svizzera, ritorno del terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia in LIVE STREAMING Sullo stesso argomento LIVE Svizzera-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: comincia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comincia la partita, il primo possesso è azzurro! PRIMO TEMPO 19. LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e... Altri sport in TV oggi 13 maggio 2026 12:00 Ciclismo, Giro d’Italia Praia a Mare-Potenza Eurosport 13:00 Tennis, WTA 1000 Roma: 3^ Quarto di Finale Sky Sport 19:00 Pallamano maschile, Qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia Sky Sport La lista su stori x.com Italia-Svizzera oggi, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, tv, programma, streamingIl momento della verità sta per arrivare. Dopo la gara d'andata chiusasi sul 32-29, la nazionale italiana di pallamano è pronta a tornare in campo nel ... oasport.it LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per ribaltare il risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it 20 aprile 1994. Europeo Under 21. Finale. Italia-Portogallo (1-0) reddit