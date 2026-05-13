LIVE Svizzera-Italia Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | playoff d’andata per limitare i danni

Oggi si gioca la partita tra Svizzera e Italia valida per i playoff d’andata nelle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027. La sfida si svolge in Svizzera, con entrambe le nazionali che cercano di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. La partita viene trasmessa in diretta e sarà possibile seguirla aggiornando la nostra copertura live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia di pallamano maschile. Il match contro gli elvetici è di quelli dall’importanza molto elevata; chi vince la doppia sfida infatti ottiene l’ambito pass per la qualificazione al mondiale del 2027. La vittoria in terra elvetica sarebbe un blitz tanto difficile quanto importante per indirizzare la qualificazione dalla propria parte. Per la Nazionale azzurra sarebbe infatti un risultato piuttosto positivo rimanere incollati alla Svizzera per poi giocarsi il tutto per tutto nel ritorno che si giocherà a Faenza domenica 17 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Oasport.it

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