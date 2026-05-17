LIVE Italia-Svizzera 4-3 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | buona partenza degli azzurri

La partita tra Italia e Svizzera nelle qualificazioni mondiali di pallamano si sta svolgendo in diretta, con gli azzurri che sono partiti bene e attualmente conducono 4-3. Sul punteggio si sono verificati alcuni momenti di tensione, come un tiro che si è stampato sul palo e una ripartenza svizzera che ha visto un fallo subito da un giocatore ospite. La gara prosegue con ritmo sostenuto e azioni rapide da entrambe le parti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Sul palo il tiro di Helmeon. La Svizzera riparte veloce con Sigrist, che subisce fallo. Si ripartià con un nove metri per gli elvetici 8? Lenny Rubin arriva sulla linea dei 6 metri e trova la rete nonostante la deviazione di Ebner. Italia-Svizzera 4-3. 8? Buona difesa di Bulzamini. La Svizzera resta in attacco 7? Gooooooool! Simone Mengon vede il movimento di capitan Parisini, che riceve e trova la prima rete della partita. Italia-Svizzera 4-2. 7? EBNEEER!! Bulzamini mura il tiro di Rubin, il portiere azzuro poi para. 6? Goooooool!! Simone Mengon fa tutto in solitaria, vince l’uno contro uno e trova la rete riscattando subito l’errore precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 4-3, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia-Svizzera di pallamano a Faenza Sullo stesso argomento LIVE Svizzera-Italia 5-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: Helmersson trascina gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’45” Paratona di Ebner! Steenaerts taglia dal lato destro e scaglia il potente mancino. Leggi anche: LIVE Svizzera-Italia 16-17, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: azzurri avanti all’intervallo Eventi di Diplomazia Scientifica – Italia & Svizzera Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti di Diplomazia Scientifica. Un’occasione preziosa per scoprire ricerca d’eccellenza e partecipare al dialogo tra scienza e società. Tutti gli aggiornamenti: conszurig x.com LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per ribaltare il risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live del match fra Italia e Svizzera termina qui. oasport.it