LIVE Svizzera-Italia 5-9 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | Helmersson trascina gli azzurri!

Alle 10 minuti e 45 secondi di gioco, il portiere della nazionale svizzera effettua una parata decisiva. Nel frattempo, un giocatore azzurro, partendo dal lato destro, conclude con un potente tiro di mancino, cercando di sbloccare il risultato. La partita tra Svizzera e Italia, valida per le qualificazioni mondiali di pallamano 2027, è in corso, con gli azzurri guidati da Helmersson. La diretta è aggiornata in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’45” Paratona di Ebner! Steenaerts taglia dal lato destro e scaglia il potente mancino. Il portiere azzurro è attento e nega la rete all’elvetico. 9’58” HELMEOOOOON! Implacabile l’azzurro! La difesa svizzera non riesce ad arginare il talento dell’attaccante. 5-9 per l’Italia. 9’23” ANCORA HELMEON! Quarto gol dell’azzurro che scaglia un bolide da oltre 9 metri! 5-8 per l’Italia. 9’05” Gol della Svizzera con Steenaerts. 8’38” Che gol di Simone Mengon! L’azzurro va a segno con il sottomano e porta l’Italia sul +3. 4-7 Italia adesso. 7’15” Rallentano il ritmo gli azzurri che stanno giocando con l’uomo in meno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia 5-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: Helmersson trascina gli azzurri! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri vogliono fare la storia LIVE Svizzera-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: comincia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comincia la partita, il primo possesso è azzurro! PRIMO TEMPO 19. Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: a Zurigo l’andata fra Italia e Svizzera · Diretta Sky Sport Arena e YouTube Sky Sport; LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danni; Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Spagna o Germania? Deciso il testa a testa per la quinta squadra in Champions. SHANNON ITALIA S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Svizzera-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, programma, streamingIl primo momento della verità è arrivato per l'Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d'andata, in trasferta, ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia ... oasport.it