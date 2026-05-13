LIVE Svizzera-Italia 16-17 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | azzurri avanti all’intervallo

Alle 19.46 si è concluso il primo tempo della partita tra Svizzera e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. Gli azzurri sono in vantaggio con un punteggio di 16-17 e hanno iniziato la gara con un buon ritmo, riuscendo a raggiungere anche un vantaggio massimo di sei punti a metà del primo tempo. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 Gli uomini di Bob Hanning hanno cominciato la sfida contro gli elvetici alla grande, riuscendo addirittura a salire sul +6 a metà del primo tempo. Le troppe penalità da due minuti hanno però riacceso l’entusiasmo degli svizzeri che, piano piano, hanno ricucito lo strappo, trovando il pareggio ad un minuti dalla fine del tempo. L’Italia ha poi rimesso il naso avanti grazie al penalty messo a segno (su ribattuta) di Dapiran. FINITO IL PRIMO TEMPO 29’57” Dapiran riposta l’Italia in vantaggio! L’azzurro sbaglia il tiro dai 7 metri, ma raccoglie il pallone e ribatte in rete. 16-17 per l’Italia all’intervallo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia 16-17, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: azzurri avanti all’intervallo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Svizzera-Italia 5-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: Helmersson trascina gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’45” Paratona di Ebner! Steenaerts taglia dal lato destro e scaglia il potente mancino. Leggi anche: LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri vogliono fare la storia Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: a Zurigo l’andata fra Italia e Svizzera · Diretta Sky Sport Arena e YouTube Sky Sport; Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Bimba svizzera si perde a Roma: ritrovata dalla polizia. Libera Università di Lingue e Comunicazione di MilanoDiploma in Finance????:?jw2??.???)??Universit?t der Bundeswehr München Sociological degree-St. Joseph - Results on X | Live Posts & Updates x.com Svizzera-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, programma, streamingIl primo momento della verità è arrivato per l'Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d'andata, in trasferta, ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia ... oasport.it