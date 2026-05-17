LIVE Italia-Svizzera 29-20 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | momento decisivo dell’incontro!

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di pallamano del 2027, l’Italia ha concluso il primo tempo con un punteggio di 29-20 contro la Svizzera. Durante il match, il giocatore Rubin ha segnato il suo quindicesimo gol, mentre l’arbitro ha fischiato un fallo a Bortoli durante un tentativo di attacco svizzero. La squadra elvetica si sta preparando per un’ultima azione offensiva, cercando di ridurre lo svantaggio e riaprire la partita. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

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