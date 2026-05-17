LIVE Italia-Svizzera 29-20 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | momento decisivo dell’incontro!
Nella partita di qualificazione ai Mondiali di pallamano del 2027, l’Italia ha concluso il primo tempo con un punteggio di 29-20 contro la Svizzera. Durante il match, il giocatore Rubin ha segnato il suo quindicesimo gol, mentre l’arbitro ha fischiato un fallo a Bortoli durante un tentativo di attacco svizzero. La squadra elvetica si sta preparando per un’ultima azione offensiva, cercando di ridurre lo svantaggio e riaprire la partita. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Passi di Rubin!! 45? Sfondamento fischiato a Bortoli. Svizzera che andrà all’attacco per portarsi sul -7 e recuperare un’altra rete. 44? Leopold intercetta il passaggio azzurro e trova la rete in contropiede. Italia-Svizzera 29-21. 43? Ebneeeeeeeeeer!! Ancora una parata del portiere azzurro, la tredicesima di questa partita. Time out Svizzera 43? Gooooool. Palla in angolo da Gianluca Dapiran che con un lob morbido supera Serravalli. Italia-Svizzera 29-20 43? Dapiraaan!! Super difesa dell’azzurro che recupera il pallone e poi chiama a se il Pala Cattanei 42? Gooooooooool Prantneeeeeeer!! Il pallone bacia il palo e finisce in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera in LIVE STREAMING
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