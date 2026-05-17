LIVE Italia-Svizzera 29-20 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | momento decisivo dell’incontro!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di pallamano del 2027, l’Italia ha concluso il primo tempo con un punteggio di 29-20 contro la Svizzera. Durante il match, il giocatore Rubin ha segnato il suo quindicesimo gol, mentre l’arbitro ha fischiato un fallo a Bortoli durante un tentativo di attacco svizzero. La squadra elvetica si sta preparando per un’ultima azione offensiva, cercando di ridurre lo svantaggio e riaprire la partita. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Passi di Rubin!! 45? Sfondamento fischiato a Bortoli. Svizzera che andrà all’attacco per portarsi sul -7 e recuperare un’altra rete. 44? Leopold intercetta il passaggio azzurro e trova la rete in contropiede. Italia-Svizzera 29-21. 43? Ebneeeeeeeeeer!! Ancora una parata del portiere azzurro, la tredicesima di questa partita. Time out Svizzera 43? Gooooool. Palla in angolo da Gianluca Dapiran che con un lob morbido supera Serravalli. Italia-Svizzera 29-20 43? Dapiraaan!! Super difesa dell’azzurro che recupera il pallone e poi chiama a se il Pala Cattanei 42? Gooooooooool Prantneeeeeeer!! Il pallone bacia il palo e finisce in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia svizzera 29 20 qualificazioni mondiali pallamano 2027 in diretta momento decisivo dell8217incontro
© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 29-20, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: momento decisivo dell’incontro!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera in LIVE STREAMING

Video Pallamano maschile, qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera in LIVE STREAMING

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi anche: LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritorno

italia svizzera live italia svizzera 29LIVE Italia-Svizzera 16-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: inizio perfetto degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it

italia svizzera live italia svizzera 29LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live del match fra Italia e Svizzera termina qui. oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web