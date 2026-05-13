LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | gli azzurri faticano ma limitano il passivo Decisivo il ritorno

La partita tra Svizzera e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027 si è conclusa con un punteggio di 32-29 a favore della squadra svizzera. Durante l’incontro, gli azzurri hanno mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo e hanno subito un certo svantaggio, ma sono riusciti a contenere il passivo grazie anche al rientro di alcuni giocatori. La diretta si chiude qui, grazie per aver seguito con noi l’evento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live del match fra Italia e Svizzera termina qui. Nonostante la vittoria elvetica la qualificazione ai Mondiali 2027 rimane aperta per gli azzurri, che si giocheranno il tutto per tutto domenica 17 maggio alle 18.00 a Faenza. Grazie per averci seguito e buona serata! 20.49 I 6 rigori sbagliati dagli azzurri pesano come un macigno sul risultato finale. Il portiere svizzero Portner è stato sicuramente uno dei migliori in campo, ma anche l’estremo difensore azzurro Panitti, entrato nel secondo tempo, è stato autore di parate straordinarie. 20.48 Nonostante un secondo tempo non positivo, il miglior marcatore azzurro è Helmeon, con 8 gol.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia 32-29 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri faticano, ma limitano il passivo. Decisivo il ritorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Svizzera-Italia 5-9, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: Helmersson trascina gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10’45” Paratona di Ebner! Steenaerts taglia dal lato destro e scaglia il potente mancino. Leggi anche: LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri vogliono fare la storia Temi più discussi: Il Quotidiano; LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danni; Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia; EHT, le reti di Svezia-Svizzera (Sport Live 09.05.2026, 16h00). LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri vogliono fare la storia - x.com LIVE Svizzera-Italia 28-25 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli elvetici allungano, azzurri in confusioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53'25 Ancora una parata di Panitti su Sigrist! Ottimo ingresso del portiere azzurro. 52' 32 Laube riporta la ... oasport.it Svizzera-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, programma, streamingIl primo momento della verità è arrivato per l'Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d'andata, in trasferta, ... oasport.it