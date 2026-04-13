LIVE Italia-Slovacchia 3-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | inizia il secondo periodo

Durante la partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey ghiaccio femminile 2026, l’azione si è spostata nel secondo periodo. In questa fase, l’Italia si è trovata in inferiorità numerica per 120 secondi a causa di un fallo commesso da Bonafini, che ha causato un tentativo di recupero da parte delle avversarie. La partita si sta svolgendo in diretta, con il punteggio attuale di 3-1 a favore dell’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Sgambetto di Bonafini ed Italia nuovamente in inferiorità numerica per 120 secondi. 8? Occasionissima per Della Rovere, che a tu per tu con l’estremo difensore avversario manca il poker che sembrava fatto. 6? Dopo la breve sofferenza le azzurre si riversano nel terzo slovacco alla ricerca della quarta marcatura. 4? Difesa ordinata e grande intervento risolutore di Durante. Rientra Tutino. 2? Fallo grave di Tutino, che aggancia un’avversaria con il bastone. Due minuti in panca punite per l’azzurra. 1? Si riparte. SECONDO PERIODO 13:03 Terminato il primo periodo. Azzurre convincenti dopo l’iniziale doccia fredda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: inizia il secondo periodo Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre convincenti nel primo periodo LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda...