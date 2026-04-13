LIVE Italia-Slovacchia Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | secondo impegno per le azzurre
Benvenuti alla diretta di Italia-Slovacchia, partita valida per la seconda giornata del girone unico della prima divisione ai Mondiali di hockey su ghiaccio femminile 2026. Le due squadre si affrontano in questa occasione, mentre i tifosi seguono l'incontro tramite aggiornamenti in tempo reale. La partita si svolge in un contesto di tornei internazionali, con le atlete in campo pronte a dare il massimo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile. Dopo le splendide Olimpiadi casalinghe le azzurre vanno a caccia della promozione. Avvio incoraggiante grazie alla vittoria per 2-1 maturata ai danni della Norvegia. Appuntamento alle 12.30 con il primo ingaggio, con l’incontro che si disputerà presso il Vasas Jègcentrum di Budapest (Ungheria). Le ragazze guidate da coach Bouchard dovranno alzare l’asticella al cospetto di una compagine ben più ostica di quella scandinava.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin del Mondiale femminile di...
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