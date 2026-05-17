LIVE Italia-Slovacchia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri alla caccia dell’ultima scintilla per la possibile rimonta

Durante la partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, la squadra italiana si trova in svantaggio di tre gol. La gara è in corso e si stanno susseguendo azioni intense su entrambe le parti del ghiaccio. Al momento, un giocatore italiano è stato penalizzato con due minuti di penalità, lasciando la squadra in inferiorità numerica. La partita si svolge sotto gli occhi di chi segue in diretta, con aggiornamenti costanti sui progressi delle due formazioni.

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