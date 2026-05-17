LIVE Italia-Slovacchia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri alla caccia dell’ultima scintilla per la possibile rimonta
Durante la partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, la squadra italiana si trova in svantaggio di tre gol. La gara è in corso e si stanno susseguendo azioni intense su entrambe le parti del ghiaccio. Al momento, un giocatore italiano è stato penalizzato con due minuti di penalità, lasciando la squadra in inferiorità numerica. La partita si svolge sotto gli occhi di chi segue in diretta, con aggiornamenti costanti sui progressi delle due formazioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:11 Due minuti fuori per Spornberger, power play sanguisono contro l’Italia. Si mette male, il tempo è ormai poco e le speranze rimonta sono poche. 7:41 La voglia è tanta ma il tempo è poco come le occasioni per gli azzurri che comunque vogliono provarci. Serve un gol nei prossini due minuti per sperare ancora. 9:41 Adesso l’Italia ci prova con la Slovacchia che ha arretrato di qualche metro lasciando spazio agli azzurri nella zona neutra. Serve un’ultima scintilla per sperare nella rimonta. 12:00 Gli azzurri adesso ci provano ma la gara resta a favore della Slovacchia anche dal punto di vista del gioco, e non solo del punteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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