LIVE Italia-Slovacchia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri passivi contro degli avversari spreconi la rimonta è possibile!

Durante la partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, il risultato è di 0-1 a favore degli avversari. L’Italia si mostra passiva e poco reattiva, con alcuni giocatori che manifestano nervosismo e frustrazione, accompagnati da contatti non sempre regolari. La squadra italiana ha avuto occasioni sprecate e ha perso diverse occasioni di pareggio. La partita è stata aggiornata in diretta alle 4:45, con la nazionale italiana che cerca di reagire alla situazione attuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui