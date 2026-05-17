LIVE Italia-Slovacchia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri passivi contro degli avversari spreconi la rimonta è possibile!
Durante la partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, il risultato è di 0-1 a favore degli avversari. L’Italia si mostra passiva e poco reattiva, con alcuni giocatori che manifestano nervosismo e frustrazione, accompagnati da contatti non sempre regolari. La squadra italiana ha avuto occasioni sprecate e ha perso diverse occasioni di pareggio. La partita è stata aggiornata in diretta alle 4:45, con la nazionale italiana che cerca di reagire alla situazione attuale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:45 Italia nervosa e poco reattiva, inizia ad uscire anche un po’ di frustrazione con molti contatti che non sono i più puliti. 7:58 Superiamo l’inferiorità numerica senza prendere gol, ma serve una reazione. 9:58 Occasionissima per la Slovacchia. La parata di Smith non blocca il disco che passa sopra la linea della porta con Martinger a fare un ottima guardia ed evitare il tap in avversarrio. 10:21 Arriva anche il vantaggio numerico a favore della Slovacchia. Momento importantissimo. 11:49 Purtroppo gli azzurri non riescono ad uscire da una buca che sembra profondissima. La Slovacchia sta giocando un grande match, ma noi continuiamo ad essere passivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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