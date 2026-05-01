LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via della terza frazione

Tra pochi minuti prenderà il via la terza tappa del Giro di Romandia 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. Contestualmente, alle 14.00, partirà anche la cronaca della tappa tra Eschborn e Frankfurt. Poco fa, il ciclista sloveno ha annunciato l’intenzione di attaccare sul Col du Mollendruz, una salita di 9 chilometri con pendenza media del 6%.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 13:37 Pogacar proverà a chiudere i discorsi riguardanti la classifica generale sulle rampe del Col du Mollendruz (9 km al 6.1% medio, 2a categoria), salita che caratterizzerà l’ultima parte di frazione. 13:33 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza tappa del Giro di Romandia 2026. Pochi minuti alla partenza ufficiale prevista alle 13.45. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa svizzera, con partenza e arrivo a Orbe.🔗 Leggi su Oasport.it

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