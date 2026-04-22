LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 40 km dall’arrivo

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con il gruppo che ha iniziato a controllare gli attaccanti a circa 40 chilometri dal traguardo. La corsa è seguita in tempo reale, con aggiornamenti che coprono anche le gare femminili della Freccia Vallone, una delle prove più attese della giornata. Le telecamere trasmettono le fasi più cruciali di questa fase della competizione, offrendo una visione costante dello svolgimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 13:58 Iniziata intanto la salita di Passo del Ballino (9.7 km al 3.7% di pendenza media), non contrassegnata come GPM. 13:55 Il gruppo si è portato intanto ad 1’40” dai due attaccanti. 13:53 Sprint intermedio vinto da Oomen (Lidl-Trek). 13:52 Uomini della Red Bull-BORA-hansgrohe a fare l’andatura in gruppo. 13:51 2 km al traguardo volante di Ponte Arche. Jensen riassorbito dal gruppo. 13:49 Continua l’azione di Sam Oomen (Lidl-Trek) e Darre Rafferty (EF Education-Easy Post). Gruppo a 2’10”. 13:46 Superato l’abitato di San Lorenzo Dorsino, discesa che diventa più tecnica.🔗 Leggi su Oasport.it

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