Il Giro d’Italia 2026 si avvicina, con la nona tappa che si svolgerà tra Cervia e Corno alle Scale. La frazione si concluderà in salita, mettendo alla prova i corridori di classifica. Dopo le prime quattro tappe in Bulgaria, le tappe successive si disputeranno lungo il territorio italiano, con un percorso che culminerà nella capitale il 31 maggio. La corsa attraverserà diverse regioni prima di arrivare a Roma.

Manca ormai sempre meno alla partenza del Giro d’Italia 2026. Dopo l’avvio con le prime quattro tappe in Bulgaria, ci si sposterà sul territorio italiano per iniziare il grande viaggio nella penisola che porterà i corridori a Roma nell’ultima tappa (31 maggio). Le prime insidie e difficoltà saranno già presenti però nelle prime settimane della Corsa Rosa. Una di queste sarà sicuramente la tappa nove che andrà in scena domenica 17 maggio. Si partirà da Cervia e si arriverà a Corno alle Scale dopo 184 chilometri ed un dislivello totale di 2400 metri. Sarà una tappa particolarmente insidiosa che chiuderà la prima vera settimana piena del Giro....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, nona tappa Cervia-Corno alle Scale: l’arrivo in salita chiama gli uomini di classifica

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