LIVE Francia-Italia 0-0 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in inferiorità numerica

Nella partita tra Francia e Italia valida per il Sei Nazioni femminile di rugby 2026, il punteggio rimane sullo 0-0. La squadra azzurra si trova in inferiorità numerica, mentre un’azione difensiva vede un’italiana bloccare un’avversaria con un placcaggio a largo. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla dinamica del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Un’altra ottima difesa dell’Italia! Granzotto riesce a placcare a largo e trascina fuori l’avversaria. Touche per l’Italia sulla linea dei propri 22 adesso. 15? Intanto è arrivata la decisione del bunker, rimane giallo il cartellino di Pisani. 14? Una bella giocata individuale di Barrat fa risalire il campo alla Francia. Ottima per ora la difesa azzurra, ma l’estrema francese riesce a creare il buco e a calciare in profondità. Bitonci è attenta in copertura e calcia anche lei per alleggerirsi dalla pressione avversaria. Touche quindi delle blues a ridosso dei 22. 13? Con il gioco tattico al piede la Francia riesce a recuperare metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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