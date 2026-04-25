Benvenuti alla diretta della partita tra Italia e Scozia nel torneo Sei Nazioni femminile di rugby. La sfida si gioca nella terza giornata del campionato 2026, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti. Seguiremo gli eventi in tempo reale, offrendo aggiornamenti sul punteggio e sugli sviluppi principali dell'incontro. Restate con noi per tutte le novità sulla partita.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Una partita tra due squadre reduci da altrettante brutte sconfitte contro Irlanda e Inghilterra. Le azzurre sono state letteralmente dominate dalle irlandesi, perdendo con un sonoro 57-20, mentre la Scozia si è dovuta inchinare all’Inghilterra 40-8. L’Italia, dunque, proverà a raggiungere la prima vittoria in questa edizione del torneo, mentre le scozzesi andranno a caccia del secondo trionfo dopo la vittoria all’esordio contro il Galles. Per questa sfida, che andrà in scena a Parma, nella cornice dello stadio ‘Sergio Lanfranchi’, il CT della nazionale italiana Fabio Rosselli ha scelto in prima linea Silvia Turani, Vittoria Vecchini e Vittoria Zanette.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono sbloccarsi

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