Oggi all'ATP Indian Wells 2026 vengono trasmessi in diretta due incontri maschili. Sinner sfida Opelka mentre Granollers affronta Zeballos. Gli incontri sono seguiti da appassionati e tifosi che vogliono seguire le partite in tempo reale. La giornata si preannuncia ricca di match importanti con protagonisti di livello internazionale. Gli eventi si svolgono nel rispetto del programma stabilito nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik Sinner e Reilly Opelka che sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e Horacio Zeballos nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro e lo statunitense sono grandi amici e sono entrati in tabellone grazie ad una wild card offerta dall’organizzazione del torneo stesso. Non è la prima volta che i due giocano insieme, visto che nel 2021 Jannik e Reilly hanno vinto l’ATP 250 di Atlanta in finale contro la coppia composta dallo statunitense Steve Johnson e l’australiano Jordan Thompson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta due storici specialisti

Articoli correlati

LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta una delle coppie più fortiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik...

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest’oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito.

Una selezione di notizie su LIVE Sinner Opelka Granollers Zeballos...

Temi più discussi: Sinner giocherà anche il doppio a Indian Wells; A Indian Wells il doppio vale oro e Sinner torna a giocarlo: farà coppia col gigante Opelka; Indian Wells, doppio: stasera debuttano Sinner/Opelka; Indian Wells, doppio: Sinner/Opelka di nuovo insieme.

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, primo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tvUn Indian Wells ricco di impegni per Jannik Sinner, che sarà protagonista anche nel tabellone di doppio. Dopo il successo conquistato su Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2, il numero due del ... msn.com

LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta una delle coppie più fortiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik Sinner e ... oasport.it

# ***Sinner/Opelka–Granollers/Zeballos, doppio di lusso a Indian Wells: analisi del primo turno*** *Non solo singolare a Indian Wells: oggi Jannik Sinner torna a giocare anche il doppio… e lo fa contro la coppia numero uno del tabellone.* *Insieme a Reilly O - facebook.com facebook

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos: orario, precedenti e dove vederla in tv x.com