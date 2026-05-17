LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Al torneo ATP di Roma, nel match in corso, sono in campo le coppie BolelliVavassori e GranollersZeballos. I due team si affrontano in un incontro che si sta svolgendo in tempo reale, con aggiornamenti disponibili cliccando sui link dedicati. I due giocatori di doppio, che ieri si sono distinti in un match molto combattuto contro una coppia avversaria, stanno giocando questa partita con attenzione e determinazione. La partita prosegue senza sosta, con i protagonisti pronti a spingere fino alla fine.

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