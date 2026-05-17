LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, nel match in corso, sono in campo le coppie BolelliVavassori e GranollersZeballos. I due team si affrontano in un incontro che si sta svolgendo in tempo reale, con aggiornamenti disponibili cliccando sui link dedicati. I due giocatori di doppio, che ieri si sono distinti in un match molto combattuto contro una coppia avversaria, stanno giocando questa partita con attenzione e determinazione. La partita prosegue senza sosta, con i protagonisti pronti a spingere fino alla fine.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 14:02 Granollers e Zeballos che sono emersi da un pazzesco thriller ieri contro MekticKraijcek. Dopo aver perso il primo set 11-9 al tie-break, erano stati avanti di un break sin da subito prima di essere rimontati e finire sotto 4-5, 0-30 col servizio a disposizione. Hanno vinto il 2° set 7-5 e poi hanno dominato il match tie-break. Giocatori in campo! 13:55 Alle 17 Sinner-Ruud, meteo oggi caldo e afoso: scongiurato il rischio pioggia. Campo veloce, finale di doppio che si giocherà su una manciata di punti. 13:50 Bolelli vantava tre semifinali a Roma, Vavassori una. Nel 2024 si erano fermati contro ArevaloPavic nel penultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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