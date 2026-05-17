LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos ATP Roma 2026 in DIRETTA | alle 14 la finale di doppio!

Alle 14 si gioca la finale di doppio maschile tra i duo BolelliVavassori e GranollersZeballos al torneo ATP di Roma 2026, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta live. La giornata è iniziata con la vittoria nel doppio femminile di Mirra Andreeva e Diana Shnaider, annunciata intorno alle 13:20, mentre i tifosi seguono con attenzione l’andamento delle partite in corso. La manifestazione, in corso sul territorio, prosegue con diversi incontri di doppio e singolo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 13:20 Titolo di doppio femminile a Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali d’Italia 2026 di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti ai latini Horacio Zeballos (ARG) e Marcel Granollers (SPA). Ultimo atto molto complicato per gli azzurri, che hanno raggiunto la seconda finale della stagione in un Masters 1000 e provano a vincere anche questo dopo il titolo di Miami. Per giungere per la prima volta nell’ultimo atto hanno sconfitto tra gli altri i n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: alle 14 la finale di doppio! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida a due storici specialisti per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia... Bolelli e Vavassori - Results on X | Live Posts & Updates x.com Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos diretta Internazionali d'Italia: segui la finale del doppio. Tennis oggi LIVESimone Bolelli e Andrea Vavassori inseguono un traguardo storico: riportare il titolo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia a una coppia italiana, impresa che manca da ben 66 anni, dai tempi di ... corrieredellosport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida a due storici specialisti per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it