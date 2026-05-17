LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 6-7 5-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | finale pazzesca epilogo giusto

Nel torneo di Roma, la partita tra le coppie BolelliVavassori e GranollersZeballos si è conclusa con una vittoria in tre set, dopo un match combattuto che si è deciso nel terzo parziale. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-6, 6-7, (5-1). Durante il match, si sono verificati momenti di grande tensione e scambi intensi, con alcuni errori che hanno influito sull’andamento delle due squadre. La sfida si è svolta sotto gli occhi di un pubblico numeroso e appassionato.

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