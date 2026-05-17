LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 6-7 0-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | finale pazzesca epilogo giusto

Nella partita di doppio maschile agli Internazionali di Roma, Bolelli e Vavassori hanno affrontato Granollers e Zeballos in una sfida molto combattuta. Il primo set si è concluso 7-6, mentre il secondo si è chiuso 6-7. La gara si è interrotta sul punteggio di 0-0 nel terzo set. Durante la giornata è stata aggiornata anche la partita tra Sinner e Ruud, con il punteggio attuale di 4-1.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 4-1 Questa volta a segno il dritto lungoriga di Bolelli. 3-1 Entra e chiude di volo Vavassori. 2-1 DOPPIO FALLO! 1-1 Risponde subito Zeballos. 1-0 Tiene il primo turno di servizio Vavassori! 16:20 Si parte: 77-82 il conto dei punti. 16:16 L’epilogo è giusto, nel primo set gli azzurri sono tornati sotto per miracolo, ed hanno annullato 6 palle break e 6 set point. BOLELLIVAVASSORI-GranollersZeballos 7-6(8), 6-7(3)! Lungo il lob di dritto di Vavassori. Dopo oltre 130? di gioco si giunte al match tie-break. 3-6 Relay del punto precedente. Tre palle set. 3-5 Prima di servizio, chiusura di Zeballos. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 6-7, (0-0), ATP Roma 2026 in DIRETTA: finale pazzesca, epilogo giusto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: alle 14 la finale di doppio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 13:20 Titolo di doppio femminile a Mirra Andreeva e Diana Shnaider. LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 14:02 Granollers e Zeballos che sono emersi da un pazzesco thriller ieri... Dalle 14:00 non perdetevi la finale del doppio maschile degli Internazionali BNL d'Italia LIVE su Cielo! #internazionalibnlditalia #foroitalico #tennis #internazionalibnl #bolelli #vavassori x.com Su che canale Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingC'è l'ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli ... oasport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ci salviamo da 15-40, tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it