LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 6-7 10-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri scrivono la storia!
Durante la partita di doppio maschile al torneo ATP di Roma, i giocatori italiani hanno vinto il primo set al tiebreak, mentre nel secondo hanno perso anche questa frazione. La decisione definitiva si è giocata nel match tie-break, vinto dagli avversari con il punteggio di 10-3. La sfida si è conclusa con la vittoria degli avversari, mentre gli azzurri hanno lasciato il campo tra gli applausi, con uno dei giocatori in lacrime. La partita si è svolta sul centrale del torneo, davanti a un pubblico numeroso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 16:32 Secondo titolo Masters 1000 della carriera per entrambi, e anche nella stagione dopo che si erano sbloccati in questa tipologia di tornei a Miami! 16:30 Gli azzurri trionfano al Foro Italico! In lacrime Vavassori. Abbraccio con il team, un lavoro partito da lontano e arrivato nel punto più alto del tennis mondiale: la vittoria agli Internazionali d’Italia 2026! 16:29 BOLELLIVAVASSORI b. GranollersZeballos! Si distendono entrambiiii sulla terra rossa del Campo Centrale. Piange l’emiliano! 9-3 MAGICO BOLELLI! Arriva e chiude con il cross in corsa di dritto. E andiamo! 8-3 Risposta lungoriga di Bolelli, cross di Zeballos, volèe vincente di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A
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#Tennis #IBI26 Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile degli internazionali d’Italia. La coppia azzurra ha battuto in finale lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos al supertiebreak: 7-6 6-7 10-3 il punteggio - Facebook facebook
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