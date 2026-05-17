LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 6-7 10-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri scrivono la storia!

Durante la partita di doppio maschile al torneo ATP di Roma, i giocatori italiani hanno vinto il primo set al tiebreak, mentre nel secondo hanno perso anche questa frazione. La decisione definitiva si è giocata nel match tie-break, vinto dagli avversari con il punteggio di 10-3. La sfida si è conclusa con la vittoria degli avversari, mentre gli azzurri hanno lasciato il campo tra gli applausi, con uno dei giocatori in lacrime. La partita si è svolta sul centrale del torneo, davanti a un pubblico numeroso.

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