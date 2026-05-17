LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 2-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri sono stati 15-40 a inizio 2° set

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, Bolelli e Vavassori stanno affrontando Granollers e Zeballos in un match che si è aperto con un primo set deciso al tie-break. Nel secondo set, gli italiani si trovavano in svantaggio 15-40 all’inizio, ma hanno recuperato e portato il punteggio a 2-2. Durante il match, sono stati segnalati alcuni punti chiave, tra cui un rally spettacolare concluso da Bolelli e un momento in cui Sinner ha ottenuto un punto importante contro Ruud.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 30-30 Entra e chiude Bolelli! Super! 30-15 Alla figura chiude l’argentino. Altro scambio movimentato, è un doppio bellissimo! 15-15 Comoda entrata Zeballos. 0-15 Clamoroso errore di volo Zeballos. 2-2 Chiude di volo Vavassori, gran prima! 40-40 Sulla riga schizza la prima di servizio di Simone! Punto decisivo! 30-40 Gran risposta di Zeballos, chiude Granollers. Palla break. Seconda 30-30 Attenzione, lungo il controbalzo di dritto di Bolelli. 30-15 Dimezzano il vantaggio nel game i rivali. 30-0 Sciocchezza al volo di Granollers che toglie il dritto al suo compagno e sbaglia anche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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