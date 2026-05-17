LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 2-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri sono stati 15-40 a inizio 2° set

Al torneo ATP di Roma, Bolelli e Vavassori stanno affrontando Granollers e Zeballos in un match che si è aperto con un primo set deciso al tie-break. Nel secondo set, gli italiani si trovavano in svantaggio 15-40 all’inizio, ma hanno recuperato e portato il punteggio a 2-2. Durante il match, sono stati segnalati alcuni punti chiave, tra cui un rally spettacolare concluso da Bolelli e un momento in cui Sinner ha ottenuto un punto importante contro Ruud.

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