LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri sono stati 15-40 a inizio 2° set

Nel match di doppio in corso ai campi di Roma, i giocatori italiani hanno vinto il primo set al tie-break, mentre nel secondo sono sotto 1-2 con il loro avversario. All'inizio del secondo set, gli azzurri si sono trovati in svantaggio 15-40, con tre chance per l’avversario di portarsi sul 2-1. Nel frattempo, in un’altra partita del torneo, il giocatore locale ha subito un rapido passaggio di consegne, passando da 0-40 a favore dell’avversario. La partita è ancora in corso e le situazioni di gioco sono molto intense.

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