LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri sono stati 15-40 a inizio 2° set
Nel match di doppio in corso ai campi di Roma, i giocatori italiani hanno vinto il primo set al tie-break, mentre nel secondo sono sotto 1-2 con il loro avversario. All'inizio del secondo set, gli azzurri si sono trovati in svantaggio 15-40, con tre chance per l’avversario di portarsi sul 2-1. Nel frattempo, in un’altra partita del torneo, il giocatore locale ha subito un rapido passaggio di consegne, passando da 0-40 a favore dell’avversario. La partita è ancora in corso e le situazioni di gioco sono molto intense.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 1-2 In un amen l’argentino. 40-0 Tre chance di 2-1 Zeballos. 30-0 Servizio e smash Granollers. 15-0 Stecca purtroppo il dritto Vavassori, si era nello scambio! 1-1 Salva un game pesantissimo Andrea! Raccoglie la volèe lunga di Granollers. 40-30 Altra prima, altro punto!! Molto bene! 30-30 Prima vincente! Vavassori. 15-30 ACE! 0-30 Volèe di rovescio in rete Bolelli. 0-15 Volèe bassa in rete dell’emiliano dopo non aver chiuso uno smash comodo. 0-1 Vamos dice Granollers, sa che questo game potrebbe ribaltare il match. 40-40 Non ci credo! Liscia la testa di Zeballos lo slice di Granollers. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A
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