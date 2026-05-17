LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri per forzare un altro tie-break

Sul campo centrale del torneo ATP di Roma, la coppia formata da Bolelli e Vavassori sta affrontando Granollers e Zeballos in un match molto combattuto. Il punteggio vede gli azzurri avanti 7-6 nel primo set, mentre nel secondo sono sul 5-6 e cercano di forzare un altro tie-break. La partita è in corso con scambi intensi e scelte decisive da parte di entrambi i team, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto giocato. Nel frattempo, si gioca anche un altro incontro tra Sinner e Ruud.

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