LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri per forzare un altro tie-break
Sul campo centrale del torneo ATP di Roma, la coppia formata da Bolelli e Vavassori sta affrontando Granollers e Zeballos in un match molto combattuto. Il punteggio vede gli azzurri avanti 7-6 nel primo set, mentre nel secondo sono sul 5-6 e cercano di forzare un altro tie-break. La partita è in corso con scambi intensi e scelte decisive da parte di entrambi i team, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto giocato. Nel frattempo, si gioca anche un altro incontro tra Sinner e Ruud.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 15-30 Servizio vincente! Alè! 0-30 Gran parata dello spagnolo che prende la riga, a quel punto è beffato Bolelli e mette in rete il dritto. 0-15 Grande entrata a segno di Granollers. Seconda per Simone 5-6 Non passa il dritto di Vavassori. 40-30 Non riesce il difficile recupero in avanti a Zeballos. Siamo a due punti dal break! 40-15 Larga la risposta di dritto di Vavassori. 30-15 Preso a pallate a rete lo spagnolo, alla fine cede! 30-0 Ancora la prima di Zeballos. 15-0 Gran dritto pesante dopo il servizio di Zeballos. 5-5 Un’ora e 45? di gioco, approdiamo a oltranza nel 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A
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