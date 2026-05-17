LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 1-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | auto break di un azzurro a inizio 1° set
Nel match di doppio in corso all’ATP di Roma, Granollers e Zeballos conducono 3-1 nel primo set contro Bolelli e Vavassori, con quest’ultimo che ha subito un break all’inizio del parziale. Nella partita singolare tra Sinner e Ruud, il punteggio è di 3-1 in favore dello sfidante norvegese, dopo che Zeballos ha ottenuto un punto vincente a 40-0. Si seguono gli aggiornamenti in diretta per seguire l’andamento di entrambe le sfide.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 1-3 In un amen Zeballos. 40-0 Prima vincente. 30-0 Prima vincente del mancino albiceleste. 15-0 A segno Zeballos. 1-2 Mamma mia. Quattro gratuiti e auto break dell’ex top 30 ATP! 0-40 Doppio fallo! Passaggio a vuoto clamoroso di Bolelli. 0-30 Altro dritto fuori di Bolelli. 0-15 Bolelli non è incisivo e soprattutto sbaglia direzione con il dritto in mezzo al campo, subisce l’entrata di Granollers. 1-1 A quindici l’iberico. 40-15 Servizio vincente Granollers. 30-15 Gran dritto alla figura di Bolelli! 30-0 Sulla riga il riflesso di Zeballos. 15-0 Prima al corpo a segno di Granollers. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A
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