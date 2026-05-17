LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-63-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri al tie-break per miracolo

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di doppio al torneo di Roma, i giocatori italiani si trovano in equilibrio sul punteggio di 6-6, con un tie-break imminente. In campo, i due coppie si affrontano con continui scambi, mentre il punteggio si mantiene molto serrato. Durante il gioco, uno degli azzurri ha commesso un errore grave rispondendo di rovescio, mentre un altro ha scelto di non rispondere a un colpo di Granollers. Contestualmente, la partita tra altri giocatori di singolare prosegue con un punteggio di 4-4.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 4-4 Noooon risponde di rovescio Granollers, gravissimo errore! Seconda, Vavassori. 3-4 Succede qualsiasi cosa in questo quindici, Bolelli aveva l’autostrada lungoriga, che peccato non sia riuscito a colpire. Poi tutto bellissimo e chiusura di Granollers. 3-3 Gran difesa di volo di Bolelli! Un grande riflesso ci vale un altro contro mini break! 2-3 In rete il dritto dopo il servizio di Bolelli. Mini break. 2-2 COSA HA FATTO ANDREA! UN MURO! Poi sbaglia Zeballos. 1-2 Nooo! Vavassori aveva la palla del mini break, ha preferito lo stretto in back con il comodo rovescio, poteva approcciare e prendere la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori granollers zeballos 6 63 3 atp roma 2026 in diretta azzurri al tie break per miracolo
© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 6-6(3-3), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri al tie-break per miracolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A

Video Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 1-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: auto break di un azzurro a inizio 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 1-3 In un amen Zeballos.

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in balia dei rivali, si sono salvati da 0-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 30-15 Risposta a segno di dritto Zeballos.

bolelli vavassori granollers live bolelli vavassori granollersBolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos diretta Internazionali d'Italia: segui la finale del doppio. Tennis oggi LIVESimone Bolelli e Andrea Vavassori inseguono un traguardo storico: riportare il titolo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia a una coppia italiana, impresa che manca da ben 66 anni, dai tempi di ... corrieredellosport.it

bolelli vavassori granollers live bolelli vavassori granollersLIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: CONTRO BREEEAK!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web