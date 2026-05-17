LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-63-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri al tie-break per miracolo

Nel match di doppio al torneo di Roma, i giocatori italiani si trovano in equilibrio sul punteggio di 6-6, con un tie-break imminente. In campo, i due coppie si affrontano con continui scambi, mentre il punteggio si mantiene molto serrato. Durante il gioco, uno degli azzurri ha commesso un errore grave rispondendo di rovescio, mentre un altro ha scelto di non rispondere a un colpo di Granollers. Contestualmente, la partita tra altri giocatori di singolare prosegue con un punteggio di 4-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 4-4 Noooon risponde di rovescio Granollers, gravissimo errore! Seconda, Vavassori. 3-4 Succede qualsiasi cosa in questo quindici, Bolelli aveva l’autostrada lungoriga, che peccato non sia riuscito a colpire. Poi tutto bellissimo e chiusura di Granollers. 3-3 Gran difesa di volo di Bolelli! Un grande riflesso ci vale un altro contro mini break! 2-3 In rete il dritto dopo il servizio di Bolelli. Mini break. 2-2 COSA HA FATTO ANDREA! UN MURO! Poi sbaglia Zeballos. 1-2 Nooo! Vavassori aveva la palla del mini break, ha preferito lo stretto in back con il comodo rovescio, poteva approcciare e prendere la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 6-6(3-3), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri al tie-break per miracolo

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Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A

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