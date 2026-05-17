LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | secondo set punto a punto

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di Roma, la partita tra Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeballos sta andando avanti con il punteggio di 7-6, 2-3. La sfida si sta svolgendo sul secondo set, che si sta giocando punto a punto. Contestualmente, si segnala anche l’andamento del match tra Sinner e Ruud, con il punteggio di 2-3 e il pubblico che assiste a un confronto molto equilibrato. La diretta viene aggiornata in tempo reale con tutte le azioni più importanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 2-3 FUORI TRE METRI! Tutto il campo spalancato. Era un punto in cui l’emiliano aveva fatto l’80% delle cose, poi Zeballos si muove, lascia tutto il lungoriga, ma il dritto di Bolelli lo tradisce. Che peccato. 40-40 Non chiude Zeballos e allora si offre al riflesso di Bolelli. Palla break! Seconda 40-30 Bene con la prima slice da destra Marcel. 30-30 Entra e chiude Bolelli! Super! 30-15 Alla figura chiude l’argentino. Altro scambio movimentato, è un doppio bellissimo! 15-15 Comoda entrata Zeballos. 0-15 Clamoroso errore di volo Zeballos. 2-2 Chiude di volo Vavassori, gran prima! 40-40 Sulla riga schizza la prima di servizio di Simone! Punto decisivo! 30-40 Gran risposta di Zeballos, chiude Granollers. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: secondo set punto a punto
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