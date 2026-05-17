LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 7-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | secondo set punto a punto

Nel torneo di Roma, la partita tra Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeballos sta andando avanti con il punteggio di 7-6, 2-3. La sfida si sta svolgendo sul secondo set, che si sta giocando punto a punto. Contestualmente, si segnala anche l’andamento del match tra Sinner e Ruud, con il punteggio di 2-3 e il pubblico che assiste a un confronto molto equilibrato. La diretta viene aggiornata in tempo reale con tutte le azioni più importanti.

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