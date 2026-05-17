LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | CONTRO BREEEAK!

Al torneo ATP di Roma, il punteggio tra Bolelli e Vavassori e la coppia formata da Granollers e Zeballos segna un 5-5. La partita prosegue senza interruzioni, mentre i giocatori si preparano a un possibile break. Nel frattempo, si registra anche la sfida tra due singolaristi, con il punteggio di 15-0, in cui uno dei giocatori ha colpito la palla con forza. Gli spettatori e gli appassionati sono in attesa di sviluppi, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 15-0 Spacca la palla di dritto Bolelli! VAIIII! Miracolo degli azzurri, si sono salvati da 0-40, da 15-40, non hanno mai mollato! Ora tirano il fiato! E andiamo! Il pubblico entra nel match! 5-5 LA RISPOSTAAAA! ANDREAAA! DI DRITTTOOOOOOOOO! SECONDA! Risponde Andre! 40-40 Servizio esterno, chiusura con lo smash Zeballos. 30-40 MIRACOLO! SCHERMAGLIAAA DI VOLO VINTA DA BOLELLI! FUORI IL DRITTO DI GRANOLLERS! 30-30 Risponde alto Vavassori, lo scambio parte e lo vinciamo noi! OCCHIO! 30-15 Entra la risposta di dritto di Bolelli. 30-0 Meno due. Non rispondiamo mai! 15-0 Risponde per miracolo Bolelli, steccando di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: CONTRO BREEEAK! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 14:02 Granollers e Zeballos che sono emersi da un pazzesco thriller ieri... LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida a due storici specialisti per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali... Bolelli e Vavassori - Results on X | Live Posts & Updates x.com Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos diretta Internazionali d'Italia: segui la finale del doppio. Tennis oggi LIVESimone Bolelli e Andrea Vavassori inseguono un traguardo storico: riportare il titolo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia a una coppia italiana, impresa che manca da ben 66 anni, dai tempi di ... corrieredellosport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri serviranno per primi nel 2° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it