LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | CONTRO BREEEAK!
Al torneo ATP di Roma, il punteggio tra Bolelli e Vavassori e la coppia formata da Granollers e Zeballos segna un 5-5. La partita prosegue senza interruzioni, mentre i giocatori si preparano a un possibile break. Nel frattempo, si registra anche la sfida tra due singolaristi, con il punteggio di 15-0, in cui uno dei giocatori ha colpito la palla con forza. Gli spettatori e gli appassionati sono in attesa di sviluppi, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 15-0 Spacca la palla di dritto Bolelli! VAIIII! Miracolo degli azzurri, si sono salvati da 0-40, da 15-40, non hanno mai mollato! Ora tirano il fiato! E andiamo! Il pubblico entra nel match! 5-5 LA RISPOSTAAAA! ANDREAAA! DI DRITTTOOOOOOOOO! SECONDA! Risponde Andre! 40-40 Servizio esterno, chiusura con lo smash Zeballos. 30-40 MIRACOLO! SCHERMAGLIAAA DI VOLO VINTA DA BOLELLI! FUORI IL DRITTO DI GRANOLLERS! 30-30 Risponde alto Vavassori, lo scambio parte e lo vinciamo noi! OCCHIO! 30-15 Entra la risposta di dritto di Bolelli. 30-0 Meno due. Non rispondiamo mai! 15-0 Risponde per miracolo Bolelli, steccando di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A
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