LIVE Alle 20.45 Lazio-Udinese | Sarri con Maldini Runjaic con Zaniolo-Buksa

Alle 20.45 si gioca Lazio-Udinese, con Sarri in panchina e Maldini presente in tribuna. Dall’altra parte, Runjaic si affida a Zaniolo e Buksa. I biancocelesti, dopo aver vinto la finale di Coppa Italia, cercano di migliorare la loro posizione in classifica puntando all’ottavo posto. La partita si prospetta decisiva per entrambe le squadre, con obiettivi diversi da raggiungere nel campionato.

(3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All: Runjaic (4-3-3) Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All: Sarri A dirigere Lazio-Udinese sarà Kevin Bonacina, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Zanellati, con Marchetti come quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone, Avar Maggioni. Lazio-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su Sky, con canali di riferimento Sport Calcio e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su Dazn e Now Tv. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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