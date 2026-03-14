LIVE Alle 20.45 Udinese-Juve | Spalletti con Yildiz falso nove Runjaic punta su Zaniolo

Alle 20.45 si gioca Udinese-Juve, con Spalletti che schiera Yildiz come falso nove e Runjaic che punta su Zaniolo. I bianconeri hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro i friulani in Serie A, comprese le tre più recenti. La partita si presenta con queste formazioni e statistiche recenti.

La squadra di Spalletti scenderà in campo con la divisa da trasferta. (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz All. Spalletti (3-5-1-1): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis All. Runjaic La sfida sarà arbitrata da Maurizio Mariani, affiancato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Designato come Quarto Uomo Antonio Rapuano, mentre al Var ci sarà Lorenzo Maggioni con Valerio Marini Avar. La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte contro l'Udinese in Serie A (10V, 4N); l'unico successo interno dei friulani nel periodo risale al 23 luglio 2020 (2-1 con gol di Nestorovski e Fofana in rimonta dopo la rete iniziale di de Ligt). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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