Cagliari-Torino le formazioni ufficiali | Pisacane si affida a Mendy D' Aversa con Zapata titolare

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita della 37ª giornata tra Cagliari e Torino, le formazioni ufficiali sono state annunciate. Il tecnico dei sardi ha deciso di schierare Mendy al posto di Pisacane, mentre l’allenatore dei granata ha confermato Zapata tra i titolari. La partita si giocherà alle 20.45 all’Unipol Domus. Entrambe le squadre hanno scelto le loro formazioni poco prima del calcio d’inizio, con alcune variazioni rispetto alle precedenti uscite.

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Alle 20.45 Cagliari e Torino scenderanno in campo all'Unipol Domus. Pisacane schiera Caprile tra i pali, con Zappa, Mina, Dossena e Obert a difenderlo. In mediana Deiola, Gaetano e Adopo. Mendy unica punta, dietro di lui Palestra e Sebastiano Esposito. D'Aversa risponde con Paleari in porta e la linea difensiva a tre composta da Marianucci, Coco e Ebosse. In mediana Ilkhan e Prati, sulle fasce Pedersen e Obrador. Vlasic sulla trequarti, Zapata e Simeone in avanti. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Gaetano, Adopo; Palestra, Esposito; Mendy. Allenatore: Pisacane Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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