LIVE Alle 18 Torino-Inter le ufficiali | D' Aversa con Adams-Simeone Chivu punta su Thuram e Bonny

Alle 18 si gioca Torino-Inter all'Olimpico Grande Torino. La partita è stata ufficializzata con D'Aversa in panchina per il Torino, che ha deciso di schierare Adams e Simeone. L'Inter invece si affida a Chivu, che punta su Thuram e Bonny. I granata, dopo alcune prestazioni deludenti, cercano di cambiare rotta con questa formazione.

(3-4-1-2) Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa. (3-5-2) Sommer; Akanji, Bisseck, Carlos Augusto; Darmian, Zielinski, Barella, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu. È Maurizio Mariani della sezione di Aprilia l'arbitro designato per Torino-Inter, partita della 34a giornata di Serie A. Assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Crezzini. Al Var c'è Mazzoleni, assistente Var Paganessi. La sfida tra granata e nerazzurri verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Torino-Inter, le ufficiali: D'Aversa con Adams-Simeone, Chivu punta su Thuram e Bonny Notizie correlate LIVE Alle 15 Torino-Verona, le ufficiali: D'Aversa con Adams-Simeone, Sammarco con Harroui-Bowie(3-5-2):Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie. LIVE Alle 18 Milan-Torino: Allegri ritrova Rabiot, D'Aversa punta su Simeone(3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino-inter, la guida completa al match; Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito. LIVE, Torino-Inter alle 18: Bonny con Thuram, torna Darmian dal primo minutoTORINO (3-4-1-2): 1 Paleari; 23 Coco, 44 Ismajli, 77 Ebosse; 20 Lazaro, 6 Ilkhan, 66 Gineitis, 33 Obrador; 10 Vlasic; 18 Simeone, 19 Adams. A disposizione: 81 Israel ... fcinter1908.it Torino-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it La formazione ufficiale dei nerazzurri per Torino-Inter A sorpresa fuori Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito: spazio a Sucic, Darmian e Bonny! Va in panchina anche Bastoni, c'è Carlos Augusto. Di seguito l'11 al completo: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos - facebook.com facebook Torino-Inter, la formazione che dovrebbe schierare Chivu: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram @fcin1908it x.com