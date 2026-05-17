LIVE Alle 12 Juve-Fiorentina le ufficiali | Spalletti conferma Vlahovic Vanoli con Piccoli
Alle 12 si gioca la partita tra Juventus e Fiorentina, con le formazioni ufficiali annunciate. Il tecnico toscano ha confermato la presenza di Vlahovic, mentre l'allenatore dei padroni di casa ha scelto di schierare Piccoli. La squadra ospite, già sicura di restare in Serie A, affronta questa sfida senza obiettivi di classifica, mentre i bianconeri cercano punti per migliorare la loro posizione. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.
??Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.??Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli. All. Vanoli. I bianconeri scenderanno in campo per l'ultima partita casalinga della stagione con la divisa della prossima. (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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LIVE Alle 21 Fiorentina-Rakow: Vanoli con Fazzini e Piccoli(3-4-3): 48 Zych; 2 Mosor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 7 Tudor, 6 Repka, 23 Struski, 19 Ameyaw; 10 Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch.
Per l’ultima uscita davanti ai nostri tifosi, ho deciso di portare con me tutta la squadra. Luciano Spalletti ha selezionato 25 giocatori in vista dell’incontro tra Juventus e Fiorentina, fissato per domani alle 12 allo Juventus Stadium, gara valida per la 37ª giorna facebook
Juventus Vs Fiorentina si giocherà alle 12:30 CEST, inizio pranzo. reddit
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