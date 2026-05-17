LIVE Alle 12 Juve-Fiorentina le ufficiali | Spalletti conferma Vlahovic Vanoli con Piccoli

Alle 12 si gioca la partita tra Juventus e Fiorentina, con le formazioni ufficiali annunciate. Il tecnico toscano ha confermato la presenza di Vlahovic, mentre l'allenatore dei padroni di casa ha scelto di schierare Piccoli. La squadra ospite, già sicura di restare in Serie A, affronta questa sfida senza obiettivi di classifica, mentre i bianconeri cercano punti per migliorare la loro posizione. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.

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