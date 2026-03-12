Alle 21 si gioca la partita tra Fiorentina e Rakow, valida per l'andata degli ottavi di Conference League. La trasmissione sarà condotta da Vanoli con Fazzini e Piccoli. La sfida rappresenta il primo atto di questa fase, mentre il ritorno è programmato per il 19 marzo. Nei giorni successivi, i Viola affronteranno altri impegni.

(3-4-3): 48 Zych; 2 Mosor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 7 Tudor, 6 Repka, 23 Struski, 19 Ameyaw; 10 Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch. All. Tomczyk (4-3-3): 53 Christensen; 29 Fortini, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 62 Balbo; 80 Fabbian, 27 Ndour, 22 Fazzini; 65 Parisi, 91 Piccoli, 17 Harrison. All. Vanoli La partita tra Fiorentina e Rakow è visibile via Sky, Sky Go e NOW sintonizzandosi sul canale numero 201, ovvero Sky Sport Uno, il 213, Sky Sport 4K, e 251, Sky Sport. Diretta testuale su www.gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Alle 21 Fiorentina-Rakow: Vanoli con Fazzini e Piccoli

