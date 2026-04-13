LIVE Alle 20.45 Fiorentina-Lazio le ultime | Vanoli con Piccoli Dia e Noslin per Sarri

Alle 20.45 si gioca Fiorentina-Lazio, con il tecnico biancoceleste che ha deciso di schierare Piccoli, Dia e Noslin. La squadra viola, priva di Kean, affronta questa partita cercando di ottenere punti utili per mantenere la categoria. La partita si svolge allo stadio della città, con entrambe le formazioni che scendono in campo con diverse assenze e strategie per questa sfida.