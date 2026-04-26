Alle 15 si gioca la partita tra Genoa e Como, con le formazioni ufficiali annunciate. Il tecnico del Genoa ha confermato Douvikas in attacco, mentre il Como si affiderà a Vitinha ed Ekhator nel reparto offensivo. Al Ferraris, il Genoa cerca la terza vittoria consecutiva, mentre il Como affronta la sfida con l’obiettivo di ottenere punti importanti. Fabregas sarà in campo, dopo aver saltato le ultime tre partite.

(4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All: Fabregas (4-4-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Otoa, Vásquez; Ellertsson, Amorim, Frendrup, Sabelli; Vitinha, Ekhator. All: De Rossi (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All: Fabregas (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo. All: De Rossi A dirigere la sfida tra Genoa e Como sarà Federico La Penna, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Ceolin e dal quarto ufficiale Colombo. Al Var c'è Gariglio, assistente Var Di Paolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Genoa-Como, le ufficiali: Fabregas conferma Douvikas. Vitinha-Ekhator per De Rossi

Notizie correlate

LIVE alle 15 Cremonese-Genoa: Nicola punta su Djuric, De Rossi conferma la coppia Vitinha-ColomboL'arbitro del match è Sozza, con gli assistenti Vecchi e Mastrodonato; quarto ufficiale Rapuano, al Var Mazzoleni, Avar è Gariglio.

Leggi anche: LIVE Alle 15 Cagliari-Como, le ultime: Fabregas con Douvikas. Pisacane si affida a Folorunsho

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Serie A: domenica alle 15 in campo Genoa-Como DIRETTA Probabili formazioni; Dove vedere Genoa-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Como: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Como, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

LIVE VIDEO, Genoa-Como: commenti in La voce del Patrone rossoblù e ne Il Salotto del Grifone con Simone Braglia e Ignazio OlivaLIVE VIDEO, Genoa-Como: commenti in La voce del Patrone rossoblù e ne Il Salotto del Grifone con Simone Braglia e Ignazio Oliva ... pianetagenoa1893.net

Diretta Genoa Como | Streaming video tv: Fabregas rincorre la Champions League (Serie A, oggi 26 aprile 2026)Diretta Genoa Como streaming video tv: il Grifone è ad un passo dalla salvezza, i lariani si giocano le ultime speranze di quarto posto. ilsussidiario.net

Le scelte di Genoa-Como, De Rossi rinuncia a Colombo! - facebook.com facebook

Probabili formazioni di Genoa-Como #SkySport #SkySerieA x.com