LIVE Alle 20.45 Parma-Cagliari | Cuesta con Strefezza-Pellegrino Palestra e Esposito dietro a Kilicsoy

Alle 20.45 si gioca Parma-Cagliari, con Cuesta che affiancherà Strefezza e Pellegrino in attacco. In difesa, Palestra e Esposito agiranno dietro a Kilicsoy. La partita è una sfida diretta per la salvezza, con i sardi in ritardo di tre punti rispetto alla zona tranquilla. La sfida si svolge allo stadio Tardini e vede le due squadre impegnate in una lotta cruciale.

Tutto pronto al Tardini per Parma-Cagliari, tra poco le formazioni ufficiali Il Parma è in ottima forma, reduce da tre vittorie consecutive, la squadra di Cuesta ha subito un solo gol negli ultimi 270', collezionando 9 clean sheet nelle 26 giornate di campionato disputate finora. Il Cagliari invece non vince da tre partite e fare punti al Tardini per la squadra di Pisacane è quindi fondamentale per dormire sonni tranquilli. Direzione di gara affidata a Luca Massimi, della sezione di Termoli. Assistenti Fabiano Preti e Claudio Barone. Quarto uomo Giuseppe Collu. Al Var Antonio Giua, assistente Var Paolo Mazzoleni. (5-3-2) Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino.