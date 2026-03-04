Notte di sirene in Brianza tra incidenti liti e ubriachi | 3 persone in ospedale

Nella notte di mercoledì 4 marzo, in Brianza, sono stati registrati vari interventi di emergenza. Poco dopo le 2, un giovane di 22 anni è stato soccorso a causa di un’intossicazione da alcol. Sul territorio si sono verificati incidenti e liti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso, con tre persone finite in ospedale.

Notte di sirene in Brianza. Poco dopo le 2 di questa notte, mercoledì 4 marzo, un giovane di 22 anni è stato soccorso per aver bevuto troppo. Il fatto è successo a Monza in via Vicolo Lambro. Sul posto la Questura di Monza assieme ai sanitari del 118, sopraggiunti in codice giallo con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Le condizioni del giovane sono fortunatamente apparse meno critiche di quello che inizialmente si pensava: il 22enne è stato trasferito all’ospedale San Gerardo in codice verde a causa di un'intossicazione etilica. Poco prima delle 4.30, una donna di 35 anni è finita in ospedale a causa di una lite scoppiata in via Remo a Concorezzo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

