Ancora violenza nel Lecchese | liti e aggressioni due giovani in ospedale

Nella serata di mercoledì 11 marzo, nel Lecchese, si sono verificati due episodi di violenza coinvolgendo giovani. In entrambi i casi, sono stati necessari interventi sanitari con due giovani portati in ospedale. La situazione ha attirato l’attenzione sulle recenti escalation di comportamenti violenti nella zona. I fatti sono stati confermati dalle autorità locali.

Ancora episodi di violenza nel Lecchese. Sono due i fatti di cronaca con protagonisti giovani accaduti nella serata di mercoledì 11 marzo.Il primo in ordine temporale a Calolzio, dove intorno alle 21.30 è scattata la chiamata al 112 per un'aggressione in corso Europa. A subirla un 25enne.