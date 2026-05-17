L’istituto ' Einaudi' protagonista al TEDx | la scuola foggiana premiata per l' impegno in percorsi innovativi

L’istituto di istruzione superiore Einaudi di Foggia ha partecipato al TEDx organizzato dall’Università di Foggia il 15 maggio 2026. Durante l’evento, la scuola ha ricevuto un premio di 500 euro per il suo coinvolgimento in progetti e percorsi innovativi. La partecipazione ha visto la scuola protagonista in un contesto dedicato alla condivisione di idee e esperienze nel campo dell’istruzione e dell’innovazione. L’iniziativa si è svolta presso l’università e ha coinvolto vari rappresentanti del settore scolastico e accademico.

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