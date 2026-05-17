L’ipotesi Quasi esaurita la bombola recuperata Possibile che il gruppo

Si fa strada l’ipotesi che la bombola recuperata sia quasi esaurita, mentre il gruppo coinvolto nella vicenda sta affrontando un momento di grande tensione. Aumentano i timori di un’altra morte, dopo la strage che ha sconvolto la zona. Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee, impegnato nelle operazioni di ricerca e ricostruzione, è stato coinvolto in un episodio ancora da chiarire, che potrebbe aggiungersi agli eventi tragici già verificatisi. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze di sicurezza.

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