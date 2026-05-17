L’ipotesi Quasi esaurita la bombola recuperata Possibile che il gruppo
Si fa strada l’ipotesi che la bombola recuperata sia quasi esaurita, mentre il gruppo coinvolto nella vicenda sta affrontando un momento di grande tensione. Aumentano i timori di un’altra morte, dopo la strage che ha sconvolto la zona. Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee, impegnato nelle operazioni di ricerca e ricostruzione, è stato coinvolto in un episodio ancora da chiarire, che potrebbe aggiungersi agli eventi tragici già verificatisi. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze di sicurezza.
Un’altra morte dopo la strage. Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee, impegnato nella ricerca dei sub italiani deceduti nell’atollo di Vaavu in una grotta ad almeno cinquanta metri di profondità, perde la vita probabilmente a causa della malattia da decomprensione (Mdd), causata dalla formazione di bolle di gas (solitamente azoto) nel sangue e nei tessuti, diventando così la sesta vittima della tragedia. Il militare si è sentito male durante la risalita: inutili i soccorsi e il trasferimento in ospedale. E mentre l’Italia con il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa le sue condoglianze, il presidente Mohamed Muizzu lo definisce "un martire". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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