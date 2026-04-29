Il presidente del Torino ha chiarito che, al momento, non ci sono piani per coinvolgere De Rossi nello staff tecnico del club. Ha aggiunto che l’allenatore attuale, D’Aversa, è sotto valutazione per una possibile conferma anche nella prossima stagione. La società sta quindi prendendo decisioni riguardo al futuro della guida tecnica, senza considerare altre opzioni per il momento.

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© Calcionews24.com - Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza»

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