L' Inter pareggia col Verona | 1 a 1 a San Siro

Nella penultima giornata del campionato di Serie A, l'Inter ha concluso con un pareggio 1-1 contro il Verona. La partita si è giocata allo stadio di San Siro e rappresenta il 37º turno del torneo. Con questo risultato, i nerazzurri, guidati dall'allenatore Cristian Chivu, mantengono un risultato positivo in vista delle ultime gare di campionato e della coppa. La gara ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna nel corso dei 90 minuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Verona nella 37a e penultima giornata del campionato di Serie A. Un successo che consente ai nerazzurri di Cristian Chivu di festeggiare nel migliore dei modi la doppietta Scudetto-Coppa Italia. Prima della gara suggestivo ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra recentemente scomparsa, poi partita giocata in un clima di festa. Stadio pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre ma in campo il ritmo è decisamente di fine stagione, con poche occasioni da segnalare nel primo tempo. Nella ripresa Bonny sblocca il risultato con una deviazione di Edmundsson. Il francese dopo aver sprecato una grande occasione realizza di testa sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Inter pareggia col Verona: 1 a 1 a San Siro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter Napoli 2 2 pareggio degli azzurri a San Siro Sullo stesso argomento Festa scudetto a San Siro: l’Inter pareggia 1-1 contro il VeronaL’Inter festeggia la doppietta scudetto-Coppa Italia a San Siro, pareggiando 1-1 contro il Verona davanti ai suoi tifosi. L'Inter festeggia il double, a San Siro 1-1 col VeronaMILANO (ITALPRESS) – In un San Siro vestito a festa, l'Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona. Serie A, nel giorno della festa scudetto, l'Inter pareggia a San Siro: 1-1 con il Verona x.com Il ribaltone di Bowie all'ultimo minuto regala un pareggio al Verona: Inter Milano 1-1 Hellas Verona reddit L’Inter festeggia il double, a San Siro 1-1 col VeronaMILANO (ITALPRESS) – In un San Siro vestito a festa, l’Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona. Minimo sforzo per i ragazzi di Chivu che si ... vocedimantova.it Bowie beffa l'Inter al 94': il pari col Verona guasta la festa di San SiroLa formazione di Sammarco nega la gioia dell'ultima vittoria interna ai neo campioni d'Italia, che chiuderanno la stagione al Dall'Ara ... tuttosport.com